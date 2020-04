Uomini e Donne, Clarissa e Federico presentano su Instagram la figlia Arya!

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, dopo la partecipazione a Uomini e Donne, non si sono più lasciati e hanno deciso di andare a vivere negli States. Clarissa, al tempo tronista, non ci ha pensato due volte prima di scegliere il suo Federico: è stato amore a prima vista. La coppia è follemente innamorata e questo amore li ha portati prima al matrimonio e poi alla loro prima bambina!

CLARISSA E FEDERICO GENITORI DELLA PICCOLA ARYA – L’anno scorso la Marchese aveva dato la splendida notizia della sua prima gravidanza e aveva deciso che in futuro non avrebbe mostrato la sua piccola sui social, in quanto neonata. Fino ad oggi, infatti, i due hanno sempre mostrato la bambina con il volto coperto ma qualcosa deve essere decisamente cambiato.

Oggi Clarissa e Federico hanno mostrato la prima foto della figlia Arya, un bel primo piano della piccolina di un mese e mezzo. La bimba ha ricevuto ondate di complimenti e in molti stanno cercando varie somiglianze con i genitori. Clarissa ha scritto su Instagram: “Spesso, o meglio sempre, mi incanto a guardarla. Mi soffermo su ogni suo piccolo dettaglio, ogni sua piccola espressione e mi chiedo come sia possibile amare così tanto… Poi prendo il cellulare e fotografo questo momento perché possa essere eterno. Lei è la cosa più bella che io abbia mai fatto, lei è la mia ragione di vita, lei è tutto per me, per noi”.

Non è mancata la dedica di papà Federico, innamoratissimo della sua bambina: “Le parole non basterebbero per spiegare tutto l’amore. Da quando sei nata sei diventata il mio tutto, il primo pensiero quando mi sveglio e l’ultimo prima di addormentarmi. Vederti crescere giorno dopo giorno è la cosa più bella che mi potesse capitare. Grazie amore nostro”.

LE CRITICHE AI NEO GENITORI – Non sono mancate, ovviamente, le critiche ai neo genitori per la pubblicazione della foto. Tempo fa, proprio Clarissa accusò Chiara Ferragni per le troppe foto di Leone pubblicate sui suoi profili social e ora pare stia facendo lo stesso. Questo i fan l’hanno decisamente notato e non si sono risparmiati qualche polemica nei loro confronti.