Uomini e Donne, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni stanno insieme? Interviene lei su Instagram

Da quando si è conclusa la stagione di Uomini e Donne, gli spettatori del dating show hanno cercato di fare chiarezza sulla non scelta di Daniele Dal Moro, ex gieffino ed ex fidanzato di Martina Nasoni conosciuta all’interno della casa. Tutti i suoi colleghi, seppur in maniera inusuale, hanno fatto la loro scelta, Daniele no.

I fan si sono chiesti il motivo di tale comportamento e le dichiarazioni di Angelica, corteggiatrice del tronista, hanno gettato un’ombra di dubbio sul reale interesse dell’ex gieffino nel trovare una compagna a Uomini e Donne. La ragazza, infatti, si è domandata se la reazione di Daniele non fosse solo una ripicca nei confronti di Martina Nasoni, ex fidanzata. Inoltre, pare essere ricomparso un follow di troppo su Instagram.

MARTINA NASONI STANCA DEI GOSSIP SI SFOGA SU INSTAGRAM – Questa storia ha portato alla ribalta molti fan, i quali hanno iniziato a fare tante, forse troppe, domande a Martina Nasoni. L’ex gieffina ormai è sotto osservazione dai suoi follower e pare che ogni sua azione sia riconducibile a Daniele Dal Moro.

Questa situazione è diventata insostenibile per la ragazza, quasi impossibilitata ad entrare su Instagram a causa dei troppi commenti. Martina ha così deciso di sfogarsi duramente e mettere un punto su questa faccenda. “Follia” ha detto e scritto sulle stories prima di iniziare a spiegare la realtà dei fatti. “Non ne posso più. Lo dirò una volta e basta” ha esordito l’ex gieffina chiarendo: “Io e Daniele non stiamo insieme. Non vi chiedo di capire questa situazione ma di rispettarla”.

Martina ha spiegato che prova sicuramente affetto per il suo ex fidanzato, ma questo non significa che ci debbano per forza essere dei sentimenti. Lei e Daniele hanno passato molto tempo insieme, all’interno del Grande Fratello e fuori, pertanto è inevitabile che siano rimasti almeno in buoni rapporti.