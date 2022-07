Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi in crisi? L’IG Story dell’ex corteggiatrice

Nelle ultime ore a tornare nel mirino del gossip è una nota coppia di Uomini e Donne. Si tratta di Davide Donadei e Chiara Rabbi, ex protagonisti della scorsa edizione del dating-show.

Stando agli ultimi rumors, la coppia starebbe vivendo un periodo di profonda crisi. A confermare ulteriormente tale voce sarebbe stata proprio l’ex corteggiatrice attraverso una IG Story abbastanza ambigua.

IN CRISI? – A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, rivelando in una IG Story che la coppia di UeD sarebbe in crisi. Stando a quanto scoperto, Chiara sarebbe tornata a Roma. Una notizia inaspettata e che ha quindi spiazzato i fan.

Successivamente è intervenuto Amedeo Venza, amico da tempo di Davide e Chiara. L’esperto di gossip ha confermato la notizia lanciata dalla Marzano, aggiungendo qualche retroscena:

“Conosco Davide e Chiara da circa 1 anno e conosco perfettamente la loro storia: vera, autentica e fatta di grandi sacrifici. Una coppia nata in tv ma che ha da subito messo le basi per formare un rapporto reale, senza lustrini o finto lusso… è purtroppo vera la notizia che i due stanno attraversando un momento di profonda crisi dovuta a problemi loro personali (zero tradimenti o mancanze di rispetto). Semplicemente lati caratteriali differenti che hanno portato i due ad allontanarsi. Ho raggiunto entrambi telefonicamente e con poche parole mi hanno purtroppo confermato il tutto. Auguro a questa coppia di ritrovare il giusto equilibrio e se ciò non dovesse accadere spero che per entrambi si possano aprire le porte della felicità”.

Sebbene i due diretti interessati non abbiano ancora rilasciato alcun commento, una IG Story dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne confermerebbe i rumors. Chiara ha infatti condiviso una foto postata dall’artista Lukè in cui si legge:

Quei due erano così complicati. Lui troppo orgoglioso e lei troppo strana. A volte sensibile e a volte mandava tutto a fanc*lo senza nemmeno pensarci. Però dopo se ne pentiva e faceva di tutto per rimediare. Quei due sapevano di amarsi come nessuno. Quei due erano unici, niente riusciva a separarli. Potevano gridarsi contro quanto volevano e mentre non si sentivano, si mancavano, non si cercavano ma si pensavano, anche se nessuno dei due lo ammetteva mai. Quei due erano l’imperfezione ma insieme diventavano la perfezione.