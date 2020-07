Uomini e Donne, è finita tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto

Un’altra iconica coppia uscita da Uomini e Donne ha deciso di separarsi: stiamo parlando di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, molto amati dal pubblico di Maria De Filippi. L’ex tronista non ha ceduto a sponsorizzazioni varie e vita da influencer, a differenza della sua compagna; nonostante siano passati diversi anni dal loro percorso, i due continuano ad essere molto seguiti.

TARA ANNUNCIA LA CRISI – Poco tempo fa, la Gabrieletto annunciò la crisi con Cristian dichiarando di non passare un momento facile. Inoltre, l’ex corteggiatrice chiese ai suoi follower di non farle troppe domande sulla questione ed essere meno curiosi. Nella giornata di Ieri, Tara ha pubblicato dei messaggi, non proprio pacifici, facendo ipotizzare ai fan che le cose non andassero affatto bene con Cristian.

CRISTIAN SVELA LA ROTTURA – Gallella ha colto l’occasione per annunciare sul suo profilo Instagram la separazione da Tara. “Buonasera a tutti, so che non sono molto social, però per fare un po’ di chiarezza sono qui a parlare a nome mio e a nome di Tara, con la quale abbiamo deciso comunque di separarci“ ha esordito l’ex tronista.

“Ognuno potrà prendere la propria strada, non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione, non vedrete mai interviste, non vedrete mai nessun tipo di cose inerenti al nostro rapporto, perché i motivi di questa separazione sono comunque motivi che solo io e lei sappiamo e vogliamo mantenerli tali” ha puntualizzato Gallella.

“Da questo momento, e comunque già da un po’ di tempo, siamo due persone single che possono tranquillamente andare avanti nella propria vita, frequentarsi con chi vogliamo e fare qualsiasi tipo di scelta, senza dover spiegare o fare altro. Diffido chiunque a mettere becco su questa situazione perché comunque sono cose nostre” ha chiarito Cristian che ha smentito le voci che stanno girando sui social.

“Un’ultima cosa: in questo momento è inutile inventare motivi strani e soprattutto motivi non veri del fatto che noi abbiamo preso questa decisione, i motivi li sappiamo noi, li sapremo sempre e solo noi” ha dichiarato il ragazzo. Per il video, cliccate qui.