Uomini e Donne, è ufficiale la storia tra Ginevra Pisani ed Alessio Vassallo: il commento dell’ex

Un altro ex volto di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore, decidendo di rendere ufficiale la sua storia d’amore. Si tratta di Ginevra Pisani che, dopo mesi di rumors, ha voluto ufficializzare la sua relazione con Alessio Vassallo. A parlare è stata anche l’ex dell’attore, decidendo di commentare il post pubblicato su Instagram.

LA STORIA TRA GINEVRA E ALESSIO – Dopo mesi in cui si vociferava che tra Ginevra e Alessio fosse sbocciato l’amore, sui social è finalmente giunta la conferma. L’ex corteggiatrice ha pubblicato uno breve video in cui si mostra insieme all’attore, intenti a scambiarsi delle tenere effusioni con sottofondo Perfect di Ed Sheeran.

Sotto al post della 23enne non è potuto mancare il commento di Vassallo che ha scritto: “Mio amore grande”. Non sono nemmeno mancati i tanti commenti di congratulazione dei fan della coppia, contenti della nascita di questo nuovo amore. A spiazzare, però, è stato il commento dell’ex di Alessio, Lorena Cacciatore.

Lorena e Alessio sono stati insieme per ben 7 anni, fino a quando i due non hanno deciso di mettere fino alla loro storia d’amore. Nonostante i due abbiano preso due strade diverse, il loro rapporto non si è spezzato, anzi, sono come fratelli.

Sotto al post, l’attrice ha commentato: “Bellissimi, finalmente!!!”. Con questo commento la Cacciatore ha fatto intendere di essere da tempo a conoscenza di questa storia d’amore.