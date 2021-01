Uomini e Donne, Eleonora Rocchini: fine della storia con Nunzio? La segnalazione

Eleonora Rocchini l’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne, quando decise di corteggiare il tronista Oscar Branzani. La loro storia fu molto difficile all’interno del programma, tuttavia, il tronista scelse proprio la corteggiatrice toscana dando inizio ad una relazione piena di amore.

LA FINE DELLA RELAZIONE CON OSCAR – La storia d’amore tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani fu molto intensa e vera e, a differenza di tante relazioni iniziate nel dating show, molto duratura. Tuttavia, la loro storia finì molto male e nonostante la voglia di riprovarci ancora, i due si sono detti addio.

La separazione da Oscar fu molto dolorosa e contestata, tanto da mettere in mezzo i legali per diverse notizie private che stavano balzando da un social all’altro. Come se non bastasse, la sorella di Oscar attaccò Eleonora Rocchini a causa di una storia iniziata con l’ex cognato Nunzio. Insomma, una vera e propria telenovela.

LA STORIA CON NUNZIO E LA PROBABILE FINE – Dalila Branzani, sorella di Oscar, raccontò la sua verità l’anno scorso tentando di dare un senso a questa storia: “Mentre io soffrivo tu eri a letto con Nunzio”. Tuttavia, effettivamente Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia avviarono una relazione, nonostante le critiche piovessero pesantemente. Purtroppo, però, secondo alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, pare che la storia con Nunzio sia finita.

Eleonora ha condiviso un post criptico su Instagram con scritto: “Pensa ad amarti che gli altri non hanno tempo”. Questo post è arrivato a Deianira Marzano da parte di un utente, il quale ha poi aggiunto che probabilmente Eleonora e Nunzio si sono lasciati, anche perché la madre di lui ha smesso di seguire lei sui social. Tuttavia, la notizia non è confermata e si trattano solo di supposizioni, qual è la verità?