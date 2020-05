Uomini e Donne, ex corteggiatrice storica svela i motivi della fine della sua storia: “Ecco perché è finita…”

È tornata a parlare di sé un volto noto di Uomini e Donne. Si tratta di Paola Frizziero che, dopo svariati anni, ha parlato della sua storia con Salvatore Angelucci e della loro rottura. La donna ha, infatti, deciso di svelare i motivi che hanno portato al capolinea la sua relazione con Salvatore.

LA STORIA A UOMINI E DONNE – Sono passati ben 10 anni dalla storia tra Paola e Angelucci, nata nello studio più amato di Canale 5. I due, infatti, si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne, facendo fin da subito sognare il pubblico. Lei era una delle corteggiatori di Salvatore, instaurando con lui un rapporto fatto di alti e bassi. Nonostante tutto, però, i due sono usciti insieme dal programma. Una volta fuori, però, qualcosa è cambiato, portando i due a rompere. Dopo anni, la Frizziero ha finalmente deciso di svelare i motivi che l’hanno spinta a chiudere con l’ex tronista.

COS’È SUCCESSO DOPO LA SCELTA? – Su Youtube, recentemente, l’ex corteggiatrice è tornata a parlare della sua storia con Salvatore. Paola ha raccontato che qualcosa è cambiato dopo la scelta, accorgendosi di dettagli che non aveva visto fin dall’inizio. Ha prima svelato di aver fatto di tutto per essere scelta dall’ex tronista, riuscendo nel suo intento e andando a vivere a Milano insieme a lui. Durante la convivenza, però, qualcosa è cambiato:

“Abbiamo vissuto 8 mesi di convivenza a Milano – ha confessato -. Abbiamo vissuto un fidanzamento quasi normale. Ciò che mi ha creato più difficoltà in questa storia è stato il fatto di idealizzare per sei mesi una persona, poi quando mi ci sono ritrovata a vivere insieme, mi sono resa conto che stavo amando un’idea e non la persona stessa. Svegliarmi con lui, vivere la quotidianità, mi ha fatto scoprire che quella persona non la conoscevo veramente e non l’amavo. Questa situazione mi ha portato a sentire dentro di me dei vuoti, che mi hanno fatto soffrire ed essere pesante in questa relazione. Ero insoddisfatta”

L’ADDIO DI SALVATORE – Angelucci aveva ben compreso la situazione, lo stato d’animo della sua ex fidanzata. Proprio per questo, l’ex tronista ha deciso di mettere un punto:

“Con tanto affetto e carineria, mi ha fatto capire: ‘Svegliati dal sonno, riprenditi la tua vita, hai l’università, la famiglia, le tue amicizie, è il caso che tu torni a Napoli, sei una bravissima ragazza, sei un angelo’. Le cose che una fidanzata non vorrebbe mai sentirsi dire: ‘Sei buona, sei brava, però…’. Questo mi faceva ancora più arrabbiare. Sono stata costretta a tornare a Napoli. In quel periodo stavo veramente male”.

Nonostante la sofferenza provata da Paola, ora la donna è felice ed ha incontrato il vero amore, il marito Francesco, da cui aspetta un bambini. Il primogenito si chiamerà Gennaro Maria. Sembra proprio che dopo una cocente e burrascosa delusione d’amore, l’ex corteggiatrice ha trovato la felicità e la serenità.