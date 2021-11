Uomini e Donne, ex Dama ha ritrovato l’amore? Le parole sui social

Tra le tante Dame che si sono susseguite nello studio di Uomini e Donne, Valentina Auterio, ex Dama del Trono Over, ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Proprio per questo, nonostante non sia più nel programma, continua ad essere seguita sui social. Ed è proprio su Instagram che la donna ha lasciato intendere di avere qualcuno nel cuore.

“Sono incuriosita da…” – A conquistare i telespettatori è stata la trasparenza e la semplicità dell’Autiero. Nonostante ciò, l’ex Doma non ha avuto molta fortuna nel dating-show di Maria De Filippi. L’ultima sua storia, avuta con Germano Avolio, non è affatto finita bene. Una volta tornata in studio, la stessa De Filippi ha consigliato a Valentina di prendersi del tempo per superare il momento.

L’ex Dama ha voluto seguire il consiglio di Maria, prendendosi una pausa da Uomini e Donne. In molti hanno però iniziato ad ipotizzare che dietro l’assenza di Valentina ci sia un uomo. A conferma tale teoria è stata proprio l’Autiero attraverso una IG Story.

Qualche giorno fa l’ex volto di UeD ha dato la possibilità ai follower di porle qualche domanda. In tanti si sono scatenati, finendo per domandarle se fosse interessata a qualcuno. La risposta dell’Autiero non si è fatta attendere:

“Beh diciamo che in questo momento sono incuriosita abbastanza da una persona”. Valentina non ha aggiunto altro, quindi non ha fatto sapere se con questa persona sia già nato qualcosa. Non resta altro di attendere ulteriori aggiornamenti.