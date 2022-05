Uomini e Donne, ex protagonista del Trono Over è pronto a tornare in studio?

Stando alle ultime dichiarazioni, un altro ex volto del Trono Over di Uomini e Donne potrebbe essere pronto a rimettersi in gioco. Si tratta di Marcello Messina, tornato da poco single.

PRONTO A RIMETTERSI IN GIOCO A UeD? – È giunta al capolinea la storia d’amore tra Marcello e Viviana, conosciuta durante la sua avventura nel dating-show. È stata proprio la donna il motivo che ha portato Messina a dire addio al programma. L’uomo però è da poco tornato single.

In una recente intervista di PiùDonna, l’ex Cavaliere ha parlato della fine della sua storia con Viviana. Una storia durata 6 mesi, ma conclusa, secondo quanto dichiarato da Marcello, per via di un’incompatibilità di caratteri.

Continuando l’intervista, Messina ha ammesso di essere deluso per l’inaspettato epilogo della sua storia con la donna. Proprio per questo l’uomo ha ammesso di non sentirsi attualmente pronto per conoscere qualcun’altra:

“In questo momento voglio smaltire la delusione per la fine di questo rapporto, voglio recuperare la leggerezza del mio sorriso, ma da solo. Non sono alla ricerca di altro poi il tempo farà il resto”.

Davanti alla notizia di Marcello, in molti si sono chiesti se tornerà nel noto dating-show. Riguardo a questa possibilità, l’ex Cavaliere è stato chiaro:

“Per tornare nel programma dovrei avere la mente sgombra, non tornerei altrimenti. Mi sono sempre mostrato come un libro aperto e non sono gli eventuali ‘attacchi’ di altre persone a spaventarmi. La vita continua… Non ti aspetta… Sei solo tu a decidere di viverla veramente e di questo ne sono cosciente”.

Riguardo ai ritorni a UeD, Marcello ha parlato di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Sul loro riavvicinamento, l’uomo si è mostrato abbastanza sicuro di quanto stia accadendo tra l’ex coppia:

“Se Riccardo è tornato si sentiva in grado di potersi dare ad altre persone e a se stesso. Per quello che sto vedendo c’è ancora qualcosa di incompiuto con Ida. Io sarei contento se trovassero una quadra e riuscissero a vivere felici e sereni entrambi. Auguro a tutti e due tutto il bene possibile. Se vedo due persone felici sono contento per loro, a me non tolgono nulla”.