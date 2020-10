Uomini e Donne: Facundo Salvator attacca Maria De Filippi

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più seguiti. Il dating show di Maria De Filippi va in onda dagli anni 2000 e tutt’ora conta un altissimo numero di telespettatori. La curva degli ascolti, infatti, resta sempre molto alta. C’è un corteggiatore in particolare che non ha apprezzato alcuni comportamenti all’interno del programma.

UOMINI E DONNE: UN CORTEGGIATORE CONTRO MARIA DE FILIPPI, LE PAROLE DI FACUNDO – L’intervista è stata fatta da Sologossip e ha visto in esclusiva alcune parole di Facundo Salvador contro Maria De Filippi. Il ragazzo è stato mandato via perché secondo la tronista, Sophie, sarebbe stato interessato molto più alle telecamere che a lei.

Facundo, durante l’intervista ha dichiarato: “All’inizio non volevo scrivere nulla perché era una situazione delicata e sono rimasto un po’ amareggiato per quello che è accaduto durante la puntata. Ho ricevuto migliaia di mail e messaggi su Instagram, a cui sto rispondendo a poco a poco e per questo ringrazio tutti.

”Molti mi dicono che Maria non si è comportata correttamente con me. Non ho niente contro di lei, ma forse avrebbe potuto capire un po’ di più la situazione e intervenire nel confronto che si è verificato nell’ultima puntata”.

LE OPINIONI DI FACUNDO SULLE DUE CORTEGGIATRICI – “Entrambe sono belle ragazze, ma ho notato subito Sophie, perché mi trasmetteva una energia particolare e mi aveva colpito la sua personalità”. Su Jessica, invece, ha dichiarato: “Vorrei dire a Jessica che sono contento per la sua scelta. Davide mi sembra un bravo ragazzo e magari l’aiuterà a capire che alcuni suoi atteggiamenti sono sbagliati”. Facundo poi torna su Sophie,dichiarando: “Chiedo scusa a Sophie perché aveva ragione, non me ne deve fregare nulla delle altre cose, la mia priorità nel programma doveva essere quella di uscire con lei”,

“Anche io, però, avevo ragione: lei è un po’ finta e gioca, perchè nel momento in cui le hanno detto che c’erano altri ragazzi, ha fatto di tutto per eliminare i suoi corteggiatori. Non è possibile che ha cambiato pensiero anche su Giuseppe”. Ha poi concluso dicendo: “Non cambierei nulla di quello che ho fatto. Sono una persona che non si arrende mai e traggo da tutte le esperienze insegnamenti per migliorarmi”.