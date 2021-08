Uomini e Donne, fan preoccupati per un’amata coppia: che fine hanno fatto Lorenzo e Claudia?

I tantissimi fan di Uomini e Donne sono preoccupati per un’amata coppia del programma. Si tratta di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, attualmente assenti sui social. Data la poca presenza su Instagram, in molti hanno iniziato a chiedersi che fine abbiano fatto i due piccioncini.

COS’È SUCCESSO? – Lorenzo e Claudia si sono conosciuti e innamorati nel dating-show, partecipando all’edizione del 2018/2019. Dopo aver deciso di abbandonare lo studio insieme, i due ragazzi non si sono più separati.

Negli ultimi mesi, però, è serpeggiata l’ipotesi che tra i due tirasse aria di crisi. Se prima la coppia non mancava di condividere foto, video e simpatiche IG Stories insieme, negli ultimi tempi si è mostrata assente e distante.

Il motivo dietro a ciò non è affatto da attribuire ad una probabile crisi. A causare questa assenza dai social, infatti, sono i tanti impegni lavorativi in cui i due sono totalmente assorbiti.

Per tentare di calmare le acque e smentire ogni tipo di rumors, i due ex volti di Uomini e Donne hanno deciso di condividere su Instagram uno scatto in cui si sono mostrati insieme. Nello scatto in questione non si può affatto non notare i loro sguardi innamorati.