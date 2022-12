Uomini e Donne, Federica Aversano: “Sui social non vedo una base solida per il futuro”

Nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice, Federica Aversano quest’anno era tornata come tronista. La sua ricerca dell’amore, però, è stata bruscamente interrotta proprio da Federica. La casertana, infatti, ha deciso di abbandonare il programma e di tornare a casa.

A distanza di qualche settimana dalla sua decisione, la ragazza è stata intervistata da Fanpage.it. Durante questa sua chiacchierata, la Aversano ha parlato della sua scelta, del suo rapporto con il pubblico e del suo futuro, molto probabilmente non sui social come molte sue colleghe.

“Sui social non vedo una base solida per il futuro” – Come è noto ai fan del programma, molti ex volti di Uomini e Donne, fuori del programma, si sono dedicati a lavorare sui social. Questo, però, non è nei progetti di Federica Aversano. L’ex tronista, infatti, ha così ammesso a Fanpage.it:

“Premesso che non ci trovo nulla di male, anzi molti influencer mi piacciono e li seguo. Il mio, però, è più un discorso pratico. Sono mamma di un bimbo e sto cercando casa. Forse parlo senza conoscere bene la questione, ma sui social non vedo una base solida per il futuro. In più non mi fa impazzire l’idea. Ho studiato tanto per insegnare, preferisco puntare su qualcosa che mi dia davvero soddisfazione”.

Come rivelato proprio dall’ex tronista, il suo sogno nel cassetto è fare l’insegnante. La giovane mamma ha studiato per poter insegnare diritto ed economia, cosa che ha fatto per tre mesi in un istituto alberghiero prima di prendere parte a UeD.