Uomini e Donne, Federica Spano replica ai rumors su Irene Capuano: “Non è assolutamente vero”

In questi giorni, tutti i maggiori siti di gossip hanno parlato di un presunto litigio tra Federica Spano e Irene Capuano, ex protagoniste di Uomini e Donne. Il motivo? Pare che la Spano abbia “rubato” il fidanzato alla Capuano!

LO SCOOP RIPORTATO DA VERY INUTIL PEOPLE – Tutto è iniziato quando la pagina Instagram Very Inutil People ha riportato sul proprio profilo questa notizia: “In pratica a Irene piaceva un tipo, che non ricordo come si chiami, e Federica si è messa in mezzo. Così si mormora”. Successivamente le voci si sono fatte più insistenti tanto da spingere una delle dirette interessate ad intervenire per smentire la notizia.

FEDERICA SPANO REPLICA DURAMENTE ALLE ACCUSE – In queste ore Federica Spano, la quale aveva stretto un ottimo rapporto di amicizia con Irene Capuano e Claudia Dionigi, ha replicato duramente a queste accuse.

“Mi arrivano segnalazioni, foto e notizie delle cose che girano assolutamente non vere, e sottolineo non vere” ha esordito su Instagram la ragazza. “Mi sembra giusto replicare dal momento in cui vengo vista come una persona che è lontanissima da quello che posso essere io, una persona senza rispetto, una persona che ruba i fidanzati o le frequentazioni. Non ho mai mancato di rispetto, per me il rispetto è la prima cosa in assoluto, soprattutto quando vengono toccati questi argomenti. È arrivato il momento dire la mia, perché non passo di certo per una me**a, ovvero per quella che non sono. Per chi mi vuole bene, mi conosce sa, non ho bisogno nemmeno di parlare, però per chi non mi conosce ed apre la bocca e gli da fiato e giudica senza sapere vorrei dirgli questo ‘Non conoscete le dinamiche, questa fiction che si è creata, vi chiedo di rispettarmi e rispettare un po il tutto‘, ringrazio tanto per i messaggi di quelli che mi vogliono bene” ha continuato Federica molto infastidita dal gossip infondato.

LA RISPOSTA DIRETTA DELLA CAPUANO – Irene, invece, non ha speso troppe parole per commentare la vicenda ma si è limitata a rispondere pochi minuti dopo il post di Federica Spano: “Scioccata di fronte alle ca***te”. Pace fatta?