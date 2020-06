Uomini e Donne: Gianni Sperti assomiglia ad una sua collega?

Negli ultimi giorni sta spopolando una nuova App via social. Si tratta di FaceApp e se fino a qualche tempo fa molti utenti giocavano a far vedere le loro foto da ipotetici vecchi, adesso avviene un cambo di sesso: si passa da uomo a donna e viceversa.

FACEAPP: LA NUOVA TENDENZA –Nelle ultime ore, anche alcuni personaggi noti della tv e del web hanno iniziato a giocare e a postare sempre più foto con le loro facce e il rispettivo cambiamento: da donna a uomo o viceversa.

GIANNI SPERTI E FACEAPP – Tra le tante foto, spicca quella di un noto opinionista di Uomini e Donne. Stiamo parlando proprio di Gianni Sperti. Anche lui, come tanti altri, si è divertito con l’App FaceApp a far vedere come sarebbe il suo volto se fosse donna.

GIANNI SPERTI VERSIONE DONNA: A CHI ASSOMIGLIA? – Ebbene la pagina VeryInutilPeople ha messo a confronto la sua foto normale con quella col viso di donna e ha fatto notare a tutti i suoi followers che Gianni da donna somiglierebbe ad un altro personaggio noto, conosciuto molto bene anche da lui.

Gianni somiglierebbe proprio a Raffaella Mennoia. E se in un primo momento il paragone sembra far sorridere, con uno sguardo più attento potremmo anche concordare con Vip. Si, perchè i capelli sono lunghi e castani, proprio come la Mennoia. Per non parlare poi del naso, gli occhi e le labbra che la ricordano vagamente. E voi cosa ne pensate?