Uomini e Donne: Giordano Mazzocchi e la sua nuova fidanzata

Pare che Giordano Mazzocchi abbia dimenticato definitivamente la sue ex, conosciuta a ”Uomini e Donne”, Nilufar Addati. Da tempo si vociferava di una possibile nuova relazione, ma oggi il ragazzo, insegnante di sci, è finalmente uscito allo scoperto.

LA NUOVA FIDANZATA DI GIORDANO MAZZOCCHI – Il suo nome è Arianna e di mestiere fa la parrucchiera. Nel tempo libero si è dedicata anche al lavoro di modella. Sono poche, però, le informazioni che abbiamo sulla nuova fiamma dell’ex corteggiatore.I due innamorati hanno da poco trascorso un weekend romantico al mare e hanno così ufficializzato la loro storia.

I due si sono mostrati per la prima volta insieme postando una foto sui social. Ci sono stati numerosi commenti positivi e like, ma qualcuno ha deciso di nominare ancora Nilufar Addati. Stando ai più attenti, l’interesse tra Giordano e Arianna sarebbe iniziato da prima dell’estate e sta proseguendo tutt’ora.

Si tratta della prima volta che Giordano ufficializza un rapporto dopo la rottura con Nilufar Addati. La loro separazione non è affatto nuova, anche perché si sono lasciati ufficialmente nel 2019. Da allora nessuno però si era mostrato in compagnia di un’altra donna e viceversa. Per questo motivo c’è chi sospetta che Arianna possa essere una persona molto importante per lo sportivo.

UOMINI E DONNE: NILUFAR ADDATI OGGI – Mentre Giordano è alle prese con l’amore, Nilufar ha deciso di intraprendere la carriera del mondo dello spettacolo. Non ha mai nascosto il suo sogno di diventare giornalista e conduttrice e qualche mese ha debuttato conducendo proprio un programma in tv. Si tratta de L’arte in cucina, andato in onda lo scorso Aprile. Nilufar e Giordano hanno mantenuto un ottimo rapporto, infatti hanno continuato a lavorare per la stessa agenzia e hanno deciso di restare comunque amici. Per vedere il post di Giordano Mazzocchi clicca qui.