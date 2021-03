Uomini e Donne, Giorgio Di Bonaventura commenta la rottura tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri

La notizia della rottura di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri ha fatto il giro del web in poco tempo. A dare proprio l’annuncio è stata la giovane ex tronista sul suo profilo Instagram, lasciando tutti senza parole. Non molto tempo dopo, è arrivata la conferma da parte di Matteo, il quale ha spiegato le motivazioni di tale rottura.

A quanto pare, dietro la loro rottura c’è un’incompatibilità caratteriale, rivelatasi troppo difficile da superare. Sicuramente, poi, la lontananza ha fatto da padrona. La stessa Sophie rivelò che spesso la distanza era motivo di discussione. Questa notizia ha lasciato tutti i fan della coppia senza parole.

GIORGIO DI BONAVENTURA COMMENTA LA ROTTURA – Alcuni follower hanno chiesto a Giorgio Di Bonaventura, ex corteggiatore di Sophie, cosa ne pensasse di questa rottura con Matteo Ranieri. Il ragazzo non si è sbilanciato molto ma ha voluto precisare alcune cose importanti. “Penso che due persone che stavano insieme si sono lasciate. Si sono conosciute, erano diverse, lo sapevano, lo sapevamo tutti, non sono riusciti a trovare la quadra fuori dal programma. Succede. Niente, non penso nulla” ha dichiarato Giorgio.

Tuttavia, successivamente l’ex corteggiatore si è lasciato andare ad un lungo sfogo dopo aver letto delle insinuazioni su quella che avrebbe potuto essere la sua storia con Sophie. Secondo alcuni la coppia “sarebbe arrivata alle mani facilmente” a causa dei caratteri irruenti dei due. E qui Giorgio si è sfogato.

“Non è la prima volta che leggo queste cose e sono abbastanza stufo. Non ho mai dato troppo peso alla gente che scrive, sono sempre stato molto distante. (…) Però ci sono dei commenti che mi stanno a cuore più di altri. La violenza è uno di questi. Evitate di accostarmi in maniera totalmente casuale a questo tipo di cose. Odio essere accostato a queste cose perché sono esattamente l’opposto. In parte ho fallito forse io a trasmettervi delle parti di me. Però non credo di aver mai fatto o detto qualcosa di vicino a quel mondo lì.

Quella frase è comunque molto meno di quello che mi è stato scritto altre volte. Mi avete dato del boss, del mafioso, ho detto delle robe sconvolgenti. Le persone che mi sono vicine ridono però io rido di meno perché credo ci siano veramente persone che pensano questo. Non mi interessa cosa pensa la gente però magari evitate di coinvolgermi in questa roba qua. Io non sono una persona violenta, non lo sarò mai, cercherò sempre di combattere per il motivo opposto.

Scusate lo sfogo, non è nulla contro quella persona in particolare. Però vorrei che fosse chiaro perché forse ci sono delle parti che non sono riuscito a far arrivare bene in tv e probabilmente queste parti sono le più importanti. Mi andava di farvi conoscere il mio pensiero a riguardo” ha concluso il ragazzo molto deluso. Da che parte state?