Uomini e Donne, Giovanna Abate e Alessandro Basciano si frequentano?

Giovanna Abate e Alessandro Basciano sono finiti al centro del gossip dopo essere stati avvistati più volte insieme e dopo aver condiviso sui rispettivi profili diversi contenuti insieme. I follower hanno iniziato a domandarsi se ci fosse una semplice amicizia oppure no, o se eventualmente facessero tutto per attirare l’attenzione.

DOPO SAMMY HASSAN – Giovanna Abate è stata molto sfortunata all’interno degli studi di Uomini e Donne, dapprima corteggiando Giulio Raselli, il quale scelse la sua rivale in amore Giulia D’Urso e successivamente con Sammy Hassan, con il quale non c’è mai stata una vera e propria storia d’amore.

Con quest’ultimo, Giovanna aveva avviato una bella frequentazione ma causa Covid, il loro rapporto si era totalmente raffreddato. Nonostante tutto, Giovanna sembrava molto presa da Sammy, ma subito dopo la scelta, i due non sono durati nemmeno un mese.

ALESSANDRO BASCIANO DOPO UOMINI E DONNE – La stessa sorte è toccata ad Alessandro Basciano, sceso a corteggiare la romana Giulia Quattrociocche. La ragazza scelse il suo rivale Daniele Schiavon, con il quale finì qualche mese dopo. Alessandro, tuttavia, partecipò a Temptation Island, dove conobbe Valeria, fidanzata dell’iconico Ciavy. Tra i due non decollò nessuna storia d’amore.

ALESSANDRO E GIOVANNA, FREQUENTAZIONE IN CORSO? – Alessandro e Giovanna hanno davvero molto in comune, soprattutto la sfortuna in amore consumatasi all’interno di Uomini e Donne. Non sappiamo se tra i due ci sia davvero interesse, sta di fatto che continuano a vedersi. Amici o qualcosa di più?