Uomini e Donne, Giovanna Abate e Davide Basolo: avvistati nello stesso locale

Nelle ultime ore sono trapelate delle inaspettate indiscrezioni su due ex protagonisti di Uomini e Donne. Si tratta di Giovanna Abate e Davide Basolo, noti per il loro percorso al dating-show. Riavvicinamento in corso?

ULTIME INDISCREZIONI – I fan del noto programma di Maria De Filippi hanno seguito con interesse il percorso di Giovanna. L’ex tronista ha avuto tra i corteggiatori Davide Basolo, conosciuto nel dating-show come l’Alchimista.

Nonostante il feeling tra i due ragazzi, la Abate alla fine scelse Sammy Hassan, il “rivale” di Davide. La storia tra Giovanna e Sammy, però, arrivò al capolinea dopo poche settimana dalla scelta.

Dopo un periodo di silenzio, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono tornati al centro dell’attenzione. Da vari utenti di Instagram sono venute fuori delle clamorose indiscrezioni. Molti, infatti, hanno avvistato Giovanna e Davide nello stesso locale.

Attualmente entrambi i ragazzi stanno trascorrendo dei giorni di relax in Sardegna. Con comitive di amici diverse, Davide e Giovanna pare si siano incontrate. Che tra i due stia avvenendo un riavvicinamento? Da parte dei diretti interessati, almeno per il momento, non è stato dichiarato nulla riguardo queste recenti segnalazioni.

