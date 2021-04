Uomini e Donne: Giovanna Abate parla del suo rapporto con Akash

Giovanna Abate è tornata a parlare della sua conoscenza con Akash Kumar. La ragazza ha parlato spesso del suo rapporto con il modello. Quest’ultimo, che ha partecipato a ”L’Isola Dei Famosi”, quando è stato eliminato dal pubblico ha deciso di tornare a casa senza continuare la sua esperienza in Honduras.

Nel frattempo in un’intervista per ”Casa Chi”, Giovanna Abate aveva ufficializzato la sua conoscenza con Akash, ma dopo qualche tempo sembra proprio che le cose non siano andate a buon fine. In quel periodo Giovanna aveva saputo che Akash si sarebbe scambiato dei messaggi con un’altra ragazza, poco prima di far parte del reality di Canale 5.

LE PAROLE DI GIOVANNA SU AKASH – Dopo aver saputo questa notizia, Giovanna era rimasta abbastanza sconvolta, ma adesso, in un’intervista per ”Uomini e Donne Magazine”, è tornata a parlare di Akash. Ha innanzitutto ribadito di essere single. Ha poi ammesso di non aver avuto alcuna relazione concreta con Akash Kumar. Ha infatti sostenuto: “Non c’è stato alcun seguito dopo il suo ritorno dall’Isola”.

La loro storia è nata a dicembre. Si sono sentiti fino a quando lui è partito per l’Honduras. Sapevano già entrambi che le cose non sarebbero potute andare come speravano. Giovanna ha infatti dichiarato: “Eravamo entrambi a un punto delle nostre vite dove ognuno doveva pensare a sé”. Lei ha quindi preferito che rimanesse un bel ricordo di una conoscenza piuttosto che ”l’esperienza di un amore finito male”.

Inoltre erano rimasti che al ritorno di Akash dall’Honduras si sarebbero rivisti: “Ma alla fine non è accaduto nulla. In questo momento è calato il silenzio. Non posso parlare per lui, ma a oggi non mi sono sentita di mettere a disposizione delle energie in più che in questo momento ho bisogno di destinare in primis a me stessa”. Dunque non c’è stato tra i due alcun ritorno di fiamma. Lei si sta unicamente dedicando al lavoro e ad un nuovo brand di abbigliamento che sta per lanciare.