Uomini e Donne: Giulia Cavaglià critica la scelta di Giulio Raselli

Ieri è andata in onda in diretta tv la scelta di Giulio Raselli. La decisione è ricaduta su Giulia D’Urso ed è stata accantonata Giovanna. A molti questa scelta sembra non essere piaciuta e infatti non sono mancate le critiche al riguardo.

UOMINI E DONNE: LA SCELTA DI GIULIO RASELLI – Come dicevamo Giulio Raselli ha preferito Giulia a Giovanna. La scelta ha lasciato tutti stupiti, convinti che avrebbe scelto invece Giovanna. Il primo a criticarlo in studio è stato Gianni Sperti. Durante la scelta Giulio ha dichiarato di essere innamorato di Giulia e quindi lo storico opinionista l’ha attaccato dichiarando che se proprio fosse stato innamorato allora avrebbe potuto sceglierla prima perchè non ci innamora in due giorni.

GIULIA CAVAGLIà ATTACCA GIULIO RASELLI- Anche l’ex tronista Giulia Cavaglià, che Giulio corteggiava, ha attaccato il nuovo tronista. Pare che sia rimasta stupita soprattutto dell’atteggiamento con il quale il Giulio avrebbe letteralmente dileguato la sua corteggiatrice Giovanna. Si è mostrato poco comprensivo e si è agitato quando quest’ultima lo ha accusato di averla preso in giro per tutto il tempo.

UOMINI E DONNE: ALTRI EX PARTECIPANTI DEL PROGRAMMA CONTRO GIULIO RASELLI – Alessandro Zarino ha accusato Giulio di conoscere già Giulia e di aver fatto una scelta a tavolino, Alessandro Bresciano e L’ex tronista Quattrociocche hanno affermato che Giovanna meriterebbe di più. E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la scelta di Giulio.