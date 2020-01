Uomini e Donne, Giulia De Lellis indossa ancora il bracciale di Andrea Damante?

Ormai è passato diverso tempo dalla rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, protagonisti indiscussi del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Da allora le cose sono vertiginosamente cambiate: Giulia ora è serena con Andrea Iannone mentre Damante, dopo innumerevoli flirt, ha ritrovato un po’ di pace con Claudia Coppola.

COM’È IL RAPPORTO TRA GIULIA E ANDREA? – Oggi il rapporto tra Giulia e Andrea è pressoché nullo, soprattutto dopo la pubblicazione del libro dell’esperta di tendenze, Le corna stanno bene su tutto, in cui racconta il tradimento del deejay veronese. I due, a parte qualche frecciatina velata sui social, non si sentono più ma qualcosa ha turbato i fan in queste ore.

GIULIA INDOSSA ANCORA IL BRACCIALE DI ANDREA? – In queste ore la pagina Instagram Very Inutil People sta raccogliendo delle testimonianze di alcuni fan convinti di aver visto al polso di Giulia De Lellis il bracciale di Andrea Damante. Il deejay non ha mai nascosto i suoi sentimenti per l’influencer, nonostante la rottura mentre Giulia ha più volte ribadito di non provare più niente per lui. Ma sarà vero?







L’opinione pubblica, pertanto, si divide in due: c’è chi crede che quello sia il bracciale che la lega ancora a Damante è chi, invece, crede che sia una pura casualità. Non sappiamo se effettivamente sia così ma la loro storia sicuramente ha fatto discutere.