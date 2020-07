Uomini e Donne, Giulia De Lellis si schiera dalla parte di Aurora Ramazzotti: “Possiamo iniziare a farlo tutti insieme”

In questi giorni, il gossip è tutto concentrato sulla vicenda sollevata da Aurora Ramazzotti, figlia del famoso cantante Eros e della showgirl Michelle Hunziker. La giovane donna ha deciso di affrontare un problema che affligge molte ragazze e ragazzi della sua età (o più piccoli) in merito ai canoni di bellezza che la società tende a propinarci.

IL MESSAGGIO CHE HA MANDATO AURORA RAMAZZOTTI – Nello specifico, Aurora ha pubblicato una sua foto al naturale in cui sfoggia l’acne senza alcuna vergogna. Lo scatto è stato accompagnato da una lunga didascalia in cui la ragazza incoraggia a mostrarsi in pubblico e sui social più per come si è che per come si vuole apparire.

“Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli” ha esordito la nota figlia d’arte. Un messaggio positivo per tutti i giovani che tendono un po’ a nascondersi a causa dell’insicurezza. Un’altra nota influnecer ha preso le difese di Aurora Ramazzotti condividendo il suo messaggio.

GIULIA DE LELLIS SUPPORTA LA CAUSA DI AURORA RAMAZZOTTI – La nota influencer Giulia De Lellis non è di certo estranea all’argomento. La ragazza spesso condivide i suoi contenuti ricchi di filtri in cui cerca di apparire sempre perfetta. Tuttavia, non è sempre oro quello che luccica. La giovane influencer ha voluto dire la sua su questo importante tema che affligge i più giovani.

La De Lellis ha ammesso di essere anche lei vittima della società che ci circonda e, consapevole del forte impatto mediatico dei suoi post, Giulia ha svelato di controllare ogni singolo dettaglio delle foto o dei video da lei pubblicati sui social. Nello specifico, se la ragazza nota un brufolo o imperfezione sul viso, provvede subito ad eliminare il contenuto.

Tuttavia, Giulia De Lellis ha deciso di supportare la causa di Aurora Ramazzotti e lanciare un messaggio positivo a tutti i giovani: “Anche se non sarà semplice, possiamo iniziare a farlo tutti insieme”. L’influencer ha sempre combattuto con questi problemi cutanei, pertanto, non sarà sicuramente facile cambiare stile di vita.