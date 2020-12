Uomini e Donne, Giulia De Lellis ufficializza la sua storia con Carlo Beretta

Giulia De Lellis deve aver finalmente voltato pagina, dopo la turbolenta storia d’amore con Andrea Damante. L’influencer ha condiviso alcuni contenuti su Instagram che farebbero pensare di aver ufficializzato la sua relazione con Carlo Beretta, rampollo milanese. Andiamo per gradi.

LA STORIA TRA GIULIA E CARLO – Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono conosciuti quest’estate, a Forte dei Marmi, quando la ragazza si trovava in compagnia del suo ex fidanzato Andrea Damante e uno dei suoi amici, per l’appunto, Carlo Beretta. Galeotto fu quell’incontro, perché da quel giorno i due hanno intrapreso una frequentazione.

Dopo aver concluso per l’ennesima volta la sua storia con Andrea Damante, Giulia ha deciso di approfondire questa conoscenza con Carlo. Infatti, il deejay milanese, intervistato a Verissimo, rimase abbastanza sorpreso di questa frequentazione, tanto da insinuare un ipotetico tradimento da parte di lei e la naturale reazione di Giulia a queste parole.

Non a caso, Giulia De Lellis rispose a queste provocazioni su Instagram specificando che queste azioni non fanno assolutamente parte del suo carattere e che non farebbe mai così tanto del male ad una persona importante. E da lì sono volate molte frecciatine social ai vecchi tradimenti di Damante, che le hanno fruttato un libro venduto in tutta Italia.

CARLO E GIULIA UFFICIALIZZANO – In queste ore, la madre di Carlo Beretta ha pubblicato dei contenuti sui social (tutti ricondivisi dalla stessa Giulia De Lellis) in cui appaiono i due ragazzi, segno che Giulia è stata ufficialmente presentata alla famiglia del suo nuovo fidanzato. Anche Carlo, che mantiene il suo profilo Instagram privato, ha fatto un rapido video mentre la sua famiglia si godeva la cena. Insomma, pare che le cose stiano andando proprio nel verso giusto.