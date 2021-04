Uomini e Donne, Giulia De Lellis vola alle Canarie: il nuovo progetto lavorativo

L'influencer, reduce dal suo primo film, sta per volare alle Canarie per un nuovo progetto lavorativo

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate in Italia. Ne è passato di tempo da quando decise di presentarsi a Uomini e Donne per corteggiare il deejay Andrea Damante, con il quale ebbe una bellissima e travagliata storia d’amore. Attualmente, l’influencer sta cavalcando l’onda del successo e di un nuovo amore.

DE LELLIS ALLE CANARIE: SVELATO IL MOTIVO – In queste ore, si è diffusa la notizia circa un trasferimento di un mese alle Canarie. Giulia De Lellis si trasferirà in terra spagnola non per piacere, bensì per lavoro. La ragazza, infatti, sarà protagonista del format Love Island, che andrà in onda su Discovery. Un successo dietro l’altro per la giovane 25enne, reduce dal suo primo film andato in onda su Sky: Genitori vs Influencer con Fabio Volo.

CON CARLO BERETTA COME PROCEDE? – Anche dal punto di vista sentimentale, le cose procedono a gonfie vele. Giulia è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta e si sta già pensando in grande. L’influencer ha preso una bella casa a Milano ma non pensa proprio ad una convivenza con il rampollo di casa Beretta. Non per una questione di fiducia ma le cose necessitano del proprio tempo.

Tuttavia, fonti vicine alla coppia hanno spifferato che i due potrebbero presto convolare a nozze. Entrambi, infatti, non reputano questo argomento un mistero o un tabù, per questo forse già ne stanno parlando. Attualmente, per ovvi motivi, nessuno dei due pare abbia accennato una notizia simile, però chissà.

Le cose per Giulia De Lellis si stanno andando per il verso giusto, sia a livello lavorativo sia sentimentale; i tempi difficili dopo la rottura con Andrea Damante sono ufficialmente terminati.