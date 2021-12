Uomini e Donne, Giulia Latini presenta il suo nuovo fidanzato: ecco chi è

Giulia Latini fu ex corteggiatrice di Luca Onestini, il quale però le preferì la discussa Soleil Sorgé. Ad oggi, la ragazza si è allontanata dalla televisione, tuttavia ha avviato una brillante carriera come influencer e nel frattempo si è laureata. In questi giorni, l’ex corteggiatrice ha presentato sui social il suo nuovo fidanzato.

Nuovo amore per Giulia

Dal punto di vista sentimentale, la Latini non ha avuto molta fortuna. Il percorso a Uomini e Donne non andò benissimo poiché Luca scelse Soleil, successivamente la ragazza venne accostata ad Andrea Melchiorre, ma il flirt fu molto breve. A distanza di un po’ di tempo però, l’ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore.

Il nuovo fidanzato si chiama Manuel Dava, non sappiamo molto di lui ma per Giulia è una persona speciale. La ragazza, infatti, ha deciso di presentarlo sui social con uno scatto mozzafiato al Castello di Torcrescenza. Eleganti e abbracciati, l’ex corteggiatrice si è limitata ad inserire solo un cuore nella didascalia.

Tanti i commenti positivi, spiccano quelli di Nilufar Addati e Irene Capuano. La Addati ha commentato: “Ma che bellini”, pronta la risposta di Giulia: “Devi conoscerlo, so che lo sgrideresti”. Anche la Capuano ha commentato dolcemente: “Prenditi cura di lei nel miglior modo”.

A Uomini e Donne

La ragazza fu particolarmente apprezzata a Uomini e Donne, durante il trono di Luca Onestini. La sua dolcezza e bontà d’animo furono il suo punto di forza ma il tronista le preferì Soleil Sorgé. Quest’ultima ha poi continuato nel mondo del reality mentre la Latini no. Onestini, invece, è diventato una star in Spagna e non è più fidanzato con la Sorgé.