Uomini e Donne: Giulio Raselli e Giulia D’Urso, rottura in corso, parla lei

Era da un po’ di tempo che si parlava di una crisi tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso. A quanto pare qualcosa si è rotto e a dichiararlo è stato per primo Giulio e, nelle ultime ore, anche Giulia.

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, uno dei programmi più noti e più seguiti diretto da Maria De Filippi. 9 mesi fa Giulio era indeciso tra Giulia e Giovanna, scegliendo poi la prima. Tra i due le cose sono andate benissimo nei primi mesi, ma poi qualcosa sembra essere andato storto.

Giulio ha spiegato che il tutto si è rotto probabilmente per delle divergenze caratteriali e modi differenti di vivere. La D’Urso, oggi, ha deciso di scrivere un lungo post sul suo profilo di Instagram nel quale ha parlato della vicenda. La loro storia era iniziata soli 9 mesi fa quando sono usciti insieme felici dal programma di canale 5 Uomini e Donne.

E’ FINITRA GIULIA E GIULIO: LE PAROLE DI LEI – Giulia ha spiegato di essere particolarmente in difficoltà nello spiegare le motivazioni che l’hanno spinta ad allontanarsi da Raselli. Si è detta anche ”spaesata” e ha poi dichiarato: “Quello che ha detto Giulio è vero e non so nemmeno io come andrà a finire”. Ha poi concluso dicendo che qualsiasi cosa accadrà resterà tra di loro sempre un bel legame.

UOMINI E DONNE, GIULIA D’URSO E GIULIO RASELLI: ”IO E GIULIO MAI FINTI” – Per concludere Giulia ha detto che lei e Giulio non sono mai stati finti. Bisogna solo capire se si tratta di un allontanamento momentaneo o se i due decideranno di salutarsi definitivamente. La stima tra i due resta e continua ad esserci, non è da escludere un ritorno di fiamma, staremo a vedere.