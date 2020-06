Uomini e Donne, Giulio Raselli su Giovanna Abate: “Per me Giovanna è la nuova Gemma”

La stagione di Uomini e Donne è ufficialmente finita e alcuni rumor hanno svelato che la tronista romana, Giovanna Abate, abbia scelto di uscire dal programma con Sammy Hassan. In questi giorni, Giulio Raselli, ex tronista corteggiato da Giovanna, ha rilasciato un’intervista per il magazine di Uomini e Donne e ha parlato anche di lei.

L’INTERVISTA PER IL MAGAZINE – Il ragazzo ha parlato della sua quarantena con la fidanzata Giulia D’Urso, di come sia stato difficile rimanere in casa tutto il giorno e di quanto sia stato bello poter uscire di nuovo a prendere anche solo un semplice caffè. Raselli ha spiegato che il momento più duro è stato quello inerente al suo lavoro di gioielliere poiché la sua attività non trattava le vendite online, pertanto, ha subito un periodo di stop e i suoi dipendenti messi in cassa integrazione.

LE DICHIARAZIONI SU GIOVANNA ABATE – Giulio Raselli ha ammesso di aver seguito il trono di Giovanna, sua ex corteggiatrice, assieme a Giulia D’Urso, sua rivale in amore. “Mi sento fortunato! Io e Giulia guardiamo insieme Uomini e Donne e seguiamo Giovanna. Credo sia stata dura per lei, ma sta facendo un buonissimo percorso. A prescindere dalle misure della Fase 2, la vedo in difficoltà, la difficoltà che si prova quando si conoscono più persone. Le stesse difficoltà che avevo io e che lei non credeva ci potessero essere” ha dichiarato al magazine.

Inoltre, il ragazzo ha specificato che al posto della tronista avrebbe avuto molta difficoltà ad instaurare un rapporto esclusivamente online: “Avrei avuto difficoltà a perdere il contatto fisico, come chiunque altro. Ma avrei colto i lati positivi della situazione, cercando di vivermela comunque al meglio. Non bisogna mai scoraggiarsi in amore, bisogna andare avanti a prescindere. Avrei cercato di capire qualche dettaglio o sfumatura che nella situazione normale non avrei colto”.

L’OPINIONE SU SAMMY E L’ALCHIMISTA – Giulio Raselli ha commentato i corteggiatori di Giovanna e a tal proposito ha dichiarato: “Conosco Sammy, ci siamo trovati a Temptation Island. Lui è una persona estremamente intelligente e bravissimo ad adattarsi ai contesti. Ha intrapreso perfettamente il senso del suo stare lì in relazione al suo carattere. […] Ha subito gravi ripercussioni lavorative e mi dispiace molto. […] Sta facendo un bellissimo percorso e sono convinto che a Giovanna piaccia realmente. Io penso che lei non abbia ancora la scelta precisa, altrimenti l’avrebbe già fatta. Per me sta cercando di capire delle cose e sta cercando delle risposte”.

“L’Alchimista per me è un ragazzo gentile e a modo. Una persona positiva. A Giovanna, però, secondo me non piace quel genere di carattere. Giovanna è più morbida di quando lasci credere e secondo il mio punto di vista un tipo di uomo che le tiene testa, che la punge, la stimola” ha invece dichiarato su Davide Basolo.

IL RAPPORTO TRA GEMMA GALGANI E GIOVANNA ABATE – Giulio Raselli ha commentato l’amicizia tra Giovanna e Gemma e, secondo lui, le due donne si somigliano molto caratterialmente. “Non c’erano dubbi! Giovanna e Gemma sono molto simili. Sembra che si conoscano da settant’anni, perché hanno feeling e perché… per me Giovanna è la nuova Gemma“ ha dichiarato l’ex tronista. E voi da che parte state?