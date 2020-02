Uomini e Donne: grave lutto per Teresa Langella

Teresa Langella, ex tronista sul trono di Uomini e Donne, ha subito, proprio oggi, un grave lutto. Ha pubblicato un post su Instagram con una dedica importante.

TERESA LANGELLA: UNA GRAVE PERDITA – Teresa Langella, proprio oggi, ha avuto la notizia di aver perso il nonno. Tutti noi abbiamo avuto modo di vedere quanto fosse legata alla famiglia, in particolar modo al padre. Ed è proprio in quest’occasione che i suoi genitori le sono stati particolarmente vicini. La ragazza, come dicevamo, ha pubblicato una foto che la ritrae mentre bacia la mano dell’amato nonno ed in sottofondo la canzone Sta passando Novembre di Ramazzotti.

LE PAROLE DI TERESA LANGELLA PER SUO NONNO – Ecco la dedica di Teresa Langella per il nonno appena andato via: “Solo stamattina ho ricevuto la terribile telefonata, quella che una nipote non vorrebbe mai ricevere. Voglio che tu sappia quanto sia stato grande l’insegnamento che hai lasciato a tutti noi e quanto la tua presenza ci ha resi orgogliosi e fieri di te”. “Un pezzo di storia mi ha abbandonato, quella che non tornerà mai più ma che un giorno racconterò con privilegio ai miei figli. Arrivederci nonno, salutami zio”.