Napoli, furia Gattuso nel post Lecce: “Non abbiamo cattiveria!”

La sconfitta casalinga del Napoli contro il Lecce ha riportato malumore nello spogliatoio azzurro. Il match contro i rossoblù ha evidenziato parecchie lacune nella squadra azzurra, come ad esempio fragilità e poca compattezza. La brutta prestazione ha portato di conseguenza il tecnico Gennaro Gattuso ad infuriarsi con i propri giocatori.

Al tecnico non poteva proprio andare giù una prestazione come quella messa in campo dalla sua squadra al San Paolo, ecco allora che nel post partita, negli spogliatoi, non sono volati mezzi termini. Gattuso ha rimproverato alla squadra scarso impegno e completa assenza di cattiveria, evidenziando l’attuale fragilità del gruppo azzurro.

Una furia, quella del tecnico, che ha fatto responsabilizzare i calciatori, consapevoli che così proprio non può andare. In particolare alle parole di Gennaro Gattuso hanno fatto eco quelle di Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro, visibilmente provato, ci ha tenuto a chiedere scusa a tecnico e compagni, ammettendo la brutta prestazione che lo ha catalogato tra i peggiori in campo.

L’obiettivo dello spogliatoio azzurro è quello di convertire la cocente sconfitta in una scossa positiva, soprattutto in vista dell’imminente impegno di Coppa Italia contro l’Inter di mercoledì sera. C’è bisogno di un ennesimo segnale di ripresa, sperando che questa volta possa essere definitivo.