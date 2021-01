Uomini e Donne, grave lutto per la corteggiatrice Annabella Prisco

Annabella Prisco, classe 1994 e dottoressa in biologia e studentessa in nutrizione, l’abbiamo conosciuta in questa edizione di Uomini e Donne quando la ragazza approdò in studio per corteggiare Riccardo Guarnieri. La giovane studentessa e influencer ha catturato l’attenzione di molti in studio. In queste ore, però, un tragico lutto ha colpito la ragazza.

LA PARTECIPAZIONE A UOMINI E DONNE – “Riccardo mi piace anche per la pacatezza con cui affronta le cose. Non mi piacciono, invece, i teatrini con Michele Dentice” ha esordito Annabella Prisco nel dating show di Maria De Filippi. Nonostante la differenza di età, i due hanno iniziato a frequentarsi, tuttavia, la relazione non è decollata.

Inoltre, una volta arrivata in studio, Annabella Prisco ha ammesso, per rispetto della redazione del programma, di conoscere Amedeo Incarnato: “Ci siamo incrociati in occasione di alcuni eventi”.

GRAVE LUTTO PER ANNABELLA PRISCO – Una tragedia purtroppo ha colpito la famiglia di Annabella Prisco. Nel tardo pomeriggio del 26 gennaio, l’auto guidata dalla corteggiatrice con all’interno sua sorella Debora di 17 anni si è ribaltata provocando un grave incidente. Al momento, pare che le condizioni di Annabella Prisco siano stabili ma purtroppo la sorella minore è morta sul colpo.

L’incidente è avvenuto in via Due Principati, nel popoloso Rione San Tommaso, per cause ancora sconosciute e sulle quali sta indagando la Polizia di Avellino. Debora si trovava nella Smart guidata da sua sorella, quando l’auto ha iniziato a sbandare e si è ribaltata, scaraventando la 17enne con violenza. L’intervento dei soccorritori del 118 è stato immediato ma per la ragazza non c’è stato niente da fare. La città è rimasta molto colpita da questo tragico incidente poiché le due sorelle erano parecchio conosciute; infatti, il Liceo Scientifico ha sospeso le lezioni in segno di lutto e vicinanza alla famiglia Prisco. Solo ieri mattina, le due ragazze avevano pubblicato su Instagram un video insieme.