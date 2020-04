Uomini e Donne: i presunti gesti di Claudia per riavere Andrea Damante

Ormai è ufficiale: la coppia composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis è ufficialmente tornata. I fan dei Damellis non hanno potuto contenere la gioia per il ritorno insieme dei loro beniamini. Ovviamente, non sono mancate le critiche. Nelle ultime ore, poi, anticipazionitv.it ha fatto notare alcuni “movimenti social” della ex di Andrea Damante, Claudia.

CLAUDIA RIVUOLE DAMANTE? – Stando ad anticipazionitv.it, alcuni fan della coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante sono andati a spiare il profilo di Claudia Coppola, l’ex modella e fidanzata di Andrea. E a detta loro, lei starebbe facendo di tutto pur di ritornare con l’ex tronista di uomini e donne.

LE “MOSSE” DI CLAUDIA COPPOLA – Pare che Claudia stia ancora frequentando e si stia ancora sentendo con un gruppo di Amici di Andrea. In questo modo sarebbe molto più comodo rivederlo una volta finita la quarantena. Naturalmente non abbiamo notizie certe di quanto appena detto, saranno davvero queste le sue intenzioni?

CLAUDIA COPPOLA E ANDREA DAMANTE: UNA STORIA BREVE – Eppure Claudia e Andrea era una coppia che non dispiaceva ai fan. I due avevano anche pubblicato diversi post insieme sui social. Dopo la scelta di Andrea di andare in quarantena da Giulia e di ritornare insieme, però, i due si sono bruscamente lasciati.

CLAUDIA COPPOLA STA SOFFRENDO? – Secondo alcune fonti di persone vicine a Claudia, quest’ultima starebbe soffrendo molto per la separazione. A testimoniarlo sarebbe proprio il fatto che la ragazza non pubblica post sui social da un po’ di tempo. L’ultima foto pubblicata è proprio quella con Damante, dopodiché più nulla. La ragazza starà davvero soffrendo?

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS: LA QUARANTENA INSIEME – Intanto dopo essere apparsi finalmente agli occhi di tutti con un video pubblicato da Damante stesso, Giulia De Lellis e Andrea, stanno trascorrendo insieme la quarantena indisturbati. Va anche detto che Claudia Coppola continua a seguire Andrea Damante sui social, questo potrebbe essere considerato un indizio? Staremo a vedere come si evolverà la situazione!