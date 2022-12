Uomini e Donne, Ida e Alessandro: “Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna”

Tra le coppie più amate di questa ultima edizione di Uomini e Donne c’è certamente quella formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Attualmente lontano dai riflettori del dating-show, i due continuano a far parlare di loro. Seguitissimi sui social, recentemente l’ex Cavaliere si è lasciato andare a un’inaspettata rivelazione.

“Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna” – Nonostante le numerose critiche ricevute sia durante il loro percorso a UeD che lontano dalle telecamere, Ida e Alessandro si mostrano più innamorati e felici che mai. Recentemente intervistati dal magazine del programma, i due ex volti di Uomini e Donne si sono lasciati andare a una spiazzante confessione.

A dimostrare l’amore che lega la Platano e l’ex Cavaliere è stata la rivelazione di quest’ultimo. Alessandro, infatti, ha ammesso di sognare di avere un figlio con Ida: “Vorrei che un regalo me lo portasse la cicogna e che avesse un gran fiocco rosa sopra. Magari non nell’immediato, ma in un futuro vicino sì”.

Dal canto suo, l’ex Dama non ha mai fatto mistero di voler diventare ancora una volta mamma. La parrucchiera di origini siciliana, infatti, è già mamma di Samuele, avuto da una relazione passata. Riguardo al figlio, la Platano ha ammesso di non avergli ancora presentato il suo nuovo fidanzato. Sicuramente, come ammesso da lei, le presentazioni ufficiali avverranno durante le vacanze natalizie.

Sebbene siano in tanti a credere che la storia tra Ida e Alessandro durerà poco, i due con queste recenti dichiarazioni hanno smentito quanto ipotizzato da molti. Attivi sui social, i due ex volti di UeD non mancano di condividere con i fan teneri scatti dove si mostrano innamorati e felici.