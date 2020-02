Uomini e Donne: il Coronavirus bloccherà anche le prossime registrazioni del programma? Raffaella Mennoia fa un annuncio

Come tutti saprete ormai l’Italia è letteralmente in preda al panico a causa del nuovo virus che sta circolando, il cosidetto Coronavirus. Quest’ultimo, oltre che destare la preoccupazione di molti sta creando veri e propri danni, ha bloccato per esempio diverse attività commerciali. Tra i vari campi nei quali stanno avvenendo dei cambiamenti per adeguarsi al nuovo allarme sanitario anche le trasmissioni televisive subiranno molto probabilmente delle modifiche, tra queste ad esempio Uomini e Donne. Ecco quanto sta accadendo.

UOMINI E DONNE: CAMBIAMENTI NELLE PROSSIME REGISTRAZIONI – Molto probabilmente nelle prossime puntate che verranno registrate saranno assenti corteggiatori, corteggiatrici e persino tronisti provenienti da zone che attualmente sono a rischio. Più precisamente parliamo delle regioni della Lombardia e del Veneto. Il rischio di non vedere alcuni partecipanti è pari, sia per quanto riguarda il trono over che per il trono classico. Anche Gemma Galgani, partecipante del trono over, potrebbe essere assente. La donna vive a Torino, città meno a rischio delle altre ma pur sempre colpita dal virus.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: ANCORA NESSUNA CERTEZZA – A fare l’annuncio del quale vi abbiamo appena parlato è stata proprio colei che gestisce la trasmissione, ossia Raffaella Mennoia. Non ci sono, peró, ancora certezze. O meglio, le puntate verranno registrate la prossima settimana, dunque possiamo ancora sperare che la problematica sanitaria di cui si sta tanto discutendo attualmente si espandi sempre meno, creando anche meno allarmismi e dunque permettendo a tutti i partecipanti della trasmissione di andare normalmente in onda. Staremo a vedere come si metteranno le cose. Nel frattempo andranno mandate in onda tutte le puntate registrate fino ad ora nelle quali ci sono tutti i partecipanti dai tronisti ai corteggiatori, al parterre maschile e femminile del trono over.