Uomini e Donne: il fuorionda di Tina Cipollari che stupisce il pubblico

Ieri c’è stata una puntata di Uomini e Donne, in onda su canale 5, piena di litigi e colpi di scena. L’inizio, però, non è stato affatto tradizionale. La puntata, infatti, si è aperta con quello che sarebbe dovuto essere un banale fuori onda. Peccato che Maria De Filippi abbia voluto mostrare il tutto al suo pubblico mandando lo sketch in onda.

UOMINI E DONNE: IL FUORI ONDA DI TINA CIPOLLARI – La protagonista dei primi minuti della puntata è stata proprio l’opinionista Tina Cipollari. La donna ha fatto alcune raccomandazioni al pubblico prima dell’ingresso della ‘rivale’ Gemma Galgani.

LE RACCOMANDAZIONI DI TINA AL PUBBLICO – La puntata, dunque, non è iniziata, come al solito, col saluto di Tina Cipollari. Quest’ultima, infatti, ha avvertito il pubblico prima che arrivasse la ”storica rivale” Gemma Galgani:

“Ve lo dico in anteprima. Guai a voi, ma veramente guai seri per voi se quando entra baby mummia, muti! Come se non entrasse nessuno!”. Il pubblico continuava a ridere, si comprendeva che il tutto è stato fatto con una certa ironia.

Maria De Filippi, dal canto suo, ha ‘incastrato’ la storica opinionista ricordandole che avrebbe mandato in onda la parte della puntata che sarebbe dovuta essere tagliata. “Tina sto registrando, guarda che lo mando in onda!“, ha avvertito la De Filippi. E pare proprio che la promessa della storica conduttrice sia stata mantenuta, ha mandato in onda tutta la parte nella quale la Cipollari avvertiva e diceva al pubblico come comportarsi.