Grande Fratello Vip, una concorrente dichiara in diretta: ”Me ne vado ora!”

Ieri sera, Lunedì 28 Settembre, è andata in onda un’altra avvincente puntata del Grande Fratello Vip. Durante tutta la puntata sono stati ripercorsi, come sempre, i momenti più importanti vissuti durante la settimana nella casa più spiata della tv.

Non sono mancate affatto le discussioni e proprio ieri sera, un concorrente si è lasciato andare ad una sfuriata durante la diretta. Ha addirittura minacciato di lasciare il programma, dichiarando: “Non mi piace questo gioco, se è così me ne vado!“, scopriamo insieme cos’è accaduto.

GRANDE FRATELLO VIP: LA SFURIATA DI TOMMASO ZORZI – Sono stati mostrati degli scketch ironici nei quali si mostrava Tommaso Zorzi che commentava il coming out avvenuto la puntata precedente da Gabriel Garko.

“Quando tu dici che su di te puoi dire quello che vuoi e non vuoi che gli altri ti chiamino al femminile, come puoi pensare di poterti chiedere chi tra Adua e Gabriel porta la gonna? Non fa ridere a nessuno quella battuta lì”, ha dichiarato Alfonso Signorini, ma a quanto pare a Tommaso non è piaciuto il richiamo del conduttore.

“A me vieni a dire questa roba sul coming out? Ma allora sei str****. Io a questo gioco non gioco più, me ne vado ora.” “Se devono rovinare la gente per fare due punti di share no, non va bene!”. La situazione poi si è placata con le spiegazioni di Signorini, il quale ha dichiarato, infine:“Ed è bene avere l’umiltà di riconoscerlo. Non vogliamo che tu vada via perché sei importantissimo nella Casa, ma bisogna avere anche un po’di senso critico“.