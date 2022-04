Uomini e Donne, il nuovo corteggiatore di Ida Platano: chi è Ilie?

Per Ida Platano, una delle Dame più note del Trono Over di Uomini e Donne, è arrivato un nuovo Cavaliere. Si tratta di Ilie, che ha subito attirato l’attenzione della Dama.

CHI È ILIE? – Il nuovo volto del parterre del Trono Over è Ilie, vive a Roma, la città in cui è nato e cresciuto. Riguardo al suo nome abbastanza particolare, l’uomo ha spiegato che ha origine dalla passione del padre verso il tennis. Il Cavaliere, infatti, porta il nome di un campione di tennis romeno: Ilie Natase.

Lavora come manager per una società che ha base negli Stati Uniti. Non è mai stato sposato e non ha figli. Come ammesso dallo stesso Ilie, ha scelto di venire al dating-show per trovare la sua anima gemella.

Come detto in precedenza, il nuovo Cavaliere è riuscito ad attirare l’attenzione della Platano. Nonostante la recente delusione avuta con Alessandro Vicinanza, la Dama sembra desiderosa di conoscere il suo nuovo corteggiatore. Del manager romano, la donna ha ammesso: “Pur non essendo il mio prototipo di uomo, voglio andare oltre l’aspetto fisico”.

Dal canto suo, anche Ilie è convinto a conoscere Ida. Ritrovatosi a faccia a faccia con la donna, il 47enne ha infatti dichiarato: “Sono molto da ‘vivi la vita’ e mi piacerebbe sapere di più di lei”. Riuscirà il nuovo Cavaliere a conquistare Ida, facendole dimenticare la cocente delusione avuta con Alessandro?