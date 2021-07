Uomini e Donne: il nuovo fidanzato di Ginevra Pisani

Ginevra Pisani è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta da Claudio D’Angelo. I due sono stati insieme per diverso tempo, ma poi hanno deciso di archiviare la loro storia d’amore. Attualmente sembrerebbe che la ragazza abbia ritrovato l’amore.

E’ stata la diretta interessata al parlarne in un’intervista per il settimanale ”Di Più Tv”. Si tratterebbe di un medico di Napoli, la sua città natale. La relazione sarebbe nata dopo un lungo corteggiamento e forse la giovane donna è pronta ad un futuro insieme a lui.

LE PAROLE DI GINEVRA PISANI SUL SUO NUOVO AMORE – La showgirl ha dichiarato, circa il suo nuovo amore: “È accaduto all’improvviso. E mi sento privilegiata perché, anche se viviamo in un mondo ipertecnologico e non mancano i mezzi di comunicazione, socializzare è complicato, le relazioni sono superficiali, si basano sul mordi e fuggi. Invece io credo nel romanticismo, nel corteggiamento” .

La Pisani, al momento, ha preferito non dire nulla per quanto riguarda il suo nuovo fidanzato. Molto probabilmente la giovane sta aspettando prima di ufficializzare la cosa per vedere se effettivamente la storia avrà un seguito. E’ tornata poi a parlare di Claudio D’Angelo.

GINEVRA PISANI è TORNATA A PARLARE DEL SUO EX CLAUDIO D’ANGELO – Per quanto riguarda il suo ex Claudio D’Angelo, ha ricordato così la storia d’amore con lui vissuta: “Con Claudio siamo stati insieme due anni, è stato il mio primo amore. E l’ho vissuto con spensieratezza e leggerezza. Poi l’entusiasmo si è spento ma non mi pento di nulla” . Con Claudio però sono rimasti in buoni rapporti, anche se il 35enne, che lavora in un’azienda da anni, ha preferito accantonare il mondo della televisione.