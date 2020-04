Uomini e Donne: il profilo di Armando Incarnato è stato hackerato

Una spiacevole vicenda ha colpito il cavaliere del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne. Pare che il suo profilo Instagram sia stato hackerato. Questo ha creato altre notizie di gossip che lo hanno reso protagonista e per le quali non ha potuto fare a meno di ribellarsi.

ARMANDO INCARNATO VITTIMA DI UN HACKER – Qualcuno è entrato nel profilo di Armando Incarnato rubandoglielo. Avrebbe inviato diverse richieste d’amicizia a donne e inviato reazioni a storie di quest’ultime. Il presunto utente gli avrebbe rubato non solo il profilo di Instagram, ma anche quello di facebook. A dichiararlo è stato proprio lui una volta ritornato in possesso dei suoi profili.

LE PAROLE DI ARMANDO SUL SUO PROFILO INSTAGRAM – Una volta riuscito ad ottenere il suo profilo di Instagram, Armando ci ha tenuto ad avvertire tutti i suoi fan sull’accaduto. Lo ha fatto dichiarando:

“Sono entrati nel mio profilo Instagram e presumo anche Facebook, se avete ricevuto messaggi o altro non ero io. Il tutto dalle ore 11 di questa mattina fino ad ora. Nono so cosa cercavate ma avete fatto un buco nell’acqua. Chat cancellate e reazioni inviate a storie di ragazzi. I responsabili saranno denunciati”.

ARMANDO INCARNATO: ALTRI PROBLEMI – Armando ha avuto anche altre problematiche. Pare che questo utente abbia inviato richieste d’amicizia e messaggi alla sua ex, madre di suo figlia. Armando Incarnato ha tenuto a ribadire che questa mossa è stata fatta per far parlare, ancora una volta, negativamente di lui. Ma sarà davvero così? Chi sarà stato il presunto hacker? Intanto per vedere le storie di Armando clicca qui.