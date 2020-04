4 maggio: cosa cambierà? Lo chiarisce Conte nel suo discorso

Il 4 maggio si avvicina e onde evitare confusioni da parte del popolo italiano, Giuseppe Conte ha spiegato tutto con un discorso.

L’INCORAGGIAMENTO – In data 26 aprile, il premier inizia la conferenza stampa, convocata per annunciare un nuovo Dpcm, incoraggiando i cittadini.

«Avete dimostrato forza, ora inizia una nuova fase. Dobbiamo affrontarla con metodo e rigore. Dobbiamo evitare il rischio che il contagio torni a diffondersi, bisogna rispettare le precauzioni, anche nelle relazioni con i propri parenti: l’unico modo per convivere con il virus è mantenere la distanza sociale di almeno un metro». Nonostante tutto, continua il presidente del Consiglio – «la curva del contagio potrà risalire. Il rischio c’è, dobbiamo assumercelo. Se vuoi bene all’Italia devi evitare la diffusione del contagio».

USCITE POSSIBILI? – Successivamente Conte specifica alcuni dettagli riguardo le eventuali uscite degli italiani. In tal senso dichiara che dal 4 maggio sarà possibile effettuare visite ai propri parenti. Questo ovviamente con la dovuta distanza di un metro e con tanto di mascherine e guanti. I “ritrovi di famiglia” saranno però vietati ancora per qualche tempo, come lo spostamento tra regioni. I parchi dovrebbero riaprire i loro cancelli e accogliere nuovamente i numerosi visitatori in cerca di aria fresca, ma sempre nel rispetto del distanziamento sociale. Sulla stessa linea guida si potranno praticare sport, come il jogging ad esempio, e non solo nei dintorni di casa propria. Infine anche i funerali potranno avere luogo, ma con un numero ristretto di partecipanti, massimo 15.

Per quanto riguarda invece negozi di vendita al dettaglio, bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti, rimarranno chiusi fino al 1 giugno. Mentre le scuole riapriranno in una data ancora da definire.