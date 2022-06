Uomini e Donne, in che rapporti sono Giulio Raselli e Carlotta Adacher?

Da diverse settimane, i follower di Giulio Raselli e Carlotta Adacher si domandano se due siano ancora una coppia oppure no. In queste ultime ore, l’ex tronista ha finalmente dato una risposta a tutte queste domande.

Facciamo un passo indietro

Come si sono conosciuti i due? La prima volta che si è parlato di un ipotetico flirt, Giulio si trovava in Turchia proprio in compagnia della bionda. I primi scatti rubati li pubblicò proprio Deianira Marzano, esperta di gossip e influencer. Effettivamente la soffiata della Marzano si è poi rivelata veritiera.

Nelle settimane successive, l’ex tronista si è poi mostrato spesso in compagnia della Adacher fino a quando non ha dichiarato che la situazione era cambiata. Giulio aveva parlato di una relazione che andava “così così” a causa della distanza ma che avrebbe comunque parlato con i follower per fare chiarezza.

Coppia o no?

I due hanno finalmente specificato di non essere una coppia ma di frequentarsi. “Ci stiamo conoscendo. Sicuramente c’è tanta attrazione, ci rivedremo presto. Lei con me è molto convinta, se poi prendo il treno e diventa titubante è un problema. Ma comunque ribadisco che ci stiamo provando” ha dichiarato l’ex tronista.

Anche Carlotta, in modo meno esaustivo, ha confermato la versione di Raselli su Instagram. Vedremo quindi come andranno le cose tra i due.