Uomini e Donne: Irene Capuano, la foto che ha fatto impazzire il web

Irene Capuano, dopo aver concluso la relazione con Luigi Mastroianni è tornata a far parlare di sè sul web. Stavolta, protagonista indiscusso della vicenda è uno scatto fotografico fatto al termine di una vacanza.

IRENE CAPUANO DOPO LA ROTTURA CON LUIGI MASTROIANNI – La giovane Irene dopo la rottura con Luigi Mastroianni conosciuto a Uomini e Donne, ha continuato a lavorare sui social, in particolare tramite Instagram e ha dunque aumentato sempre più la sua visibilità e di conseguenza i suoi followers.

IRENE CAPUANO: LA FOTO SENZA VELI – La ragazza ha pubblicato, poche ore fa, una foto che la mostra seminuda. Si trova fuori ad un balcone probabilmente dell’hotel nel quale ha alloggiato a Canazei. Indossa un solo lenzuolo fuori tra la neve sotto il quale si vede chiaramente parte del seno e del lato B. Non sono mancati sicuramente i commenti positivi che ne hanno elogiato la bellezza e di risposta alla sua didascialia: ‘il freddo tonifica’ dichiarando che lei non ha. bisogno di ‘essere tonificata’. Anche le critiche peró non si sono fatte attendere, in molti l’hanno accusata di volere altra visibilità ora che si è lasciata da qualche mese con Luigi Mastroianni. Per vedere la foto clicca qui.