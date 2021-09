Uomini e Donne: Isabella di cosa si occupa fuori dal dating-show?

Tra le protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne c’è sicuramente Isabella Ricci. Più volte, infatti, la Dama si è trovata al centro dei riflettori per i suoi frequenti scontri con Gemma Galgani. Da anni nel dating-show, in molti si chiedono di cosa si occupa la Ricci fuori dal noto studio.

CHE LAVORO FA? – Originaria di Roma, attualmente abita a Ravenna ed è tornata nel programma dopo la fine di una relazione iniziata proprio a UeD. Laureata in Lettere alla Sapienza, la 61enne ha conseguito anche una specialistica in Archivistica e Bibliotecaria.

La donna ha però deciso di intraprendere un’altra strada, diventando un’imprenditrice nel settore del pet carring. La Dama, insieme ad altri soci, è proprietaria di uno dei fornitori di materiali più grandi per la cura dell’animale domestico. È inoltre la creatrice di alcuni noti brand come Inodorina, nota marca di salviette per pulire il cane.

SCONTRO IN STUDIO – Durante l’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito allo scontro tra Isabella e Biagio, un Cavaliere con cui sembra ci sia stato qualcosa. Nel corso del confronto tra i due, sono emerse alcune inaspettate rivelazioni.

L’uomo ha infatti lasciato intendere che tra lui e la Dama vi sono stati dei rapporti intimi. Davanti a tali allusioni, senza scomporsi, Isabella ha replicato: “Stai tirando fuori una cosa accaduta ad aprile della scorsa stagione. La storia tra noi era chiusa e ti ho spiegato i motivi. Tu sei una persona che ci prova fino alla morte”.

Sebbene la donna non sia scesa nei dettagli, facendo finta di non capire a cosa Biago stesse alludendo, non tutti si sono convinti di Isabella. Nonostante ciò, il pubblico è impaziente di scoprire i nuovi sviluppi della vicenda.