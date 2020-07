Uomini e Donne: Ivan Cottini sarà il prossimo tronista?

Pare che Ivan Cottini potrebbe essere il prossimo tronista a Uomini e Donne. Sembrerebbe che sia stato proprio il celebre ballerino a chiedere di essere invitato da Maria De Filippi e viste le cose non ci resta che attendere la risposta di una delle conduttrici più note di Canale 5.

IVAN COTTINI SARÀ IL PROSSIMO TRONISTA? – Ivan Cottini è un noto ballerino già conosciuto sul piccolo schermo per aver partecipato a Ballando Con Le Stelle e per essersi esibito a Sanremo. Il pubblico lo ama e forse sarebbe un ottimo boom di ascolti se riuscisse realmente a sbarcare in uno dei programmi pomeridiani più seguiti di Canale 5.

Il ragazzo soffre ormai da anni di sclerosi multipla ed è in carrozzina. Anche questo presuppone una novità. Sarebbe sicuramente la prima volta che a Uomini e Donne si vedesse qualcosa del genere. Ivan ha poi dichiarato di essersi lasciato da poco con la sua fidanzata.

IVAN COTTINI: ALLA RICERCA DI UN NUOVO AMORE – Il ballerino Ivan si è lasciato da poco con la sua ex fidanzata poiché pare che trascorresse troppo tempo dedicato alla danza e poco a lei. La ragazza, che si chiama Valentina, avrebbe così deciso di troncare. Adesso lui si è detto pronto a cominciare una nuova storia. A voi piacerebbe vederlo?

UOMINI E DONNE: SAMMY E GIOVANNA SI SONO LASCIATI? – I due sono già in crisi ma non sappiamo se si tratta di un addio definitivo o meno. Non ci resta che attendere altre parole da parte dei diretti interessati per scoprirlo!