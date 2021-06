Uomini e Donne, Jessica Antonini si confida su Instagram: chirurgia plastica, dating show e orientamento sessuale

Jessica Antonini in questi giorni è rimbalzata da un sito all’altro a causa di alcune dichiarazioni fatte sul suo ex fidanzato, Davide Lorusso. Nello specifico, l’ex tronista ha rivelato che secondo il suo parere, Davide potrebbe essere gay ma lui non lo sa ancora. Sicuramente una dichiarazione che non è piaciuta molto ai follower.

CONFIDENZE CON I FAN – Non solo, la ragazza ha anche risposto ad alcune domande dei suoi follower e rivelato qualcosa della sua vita privata. In primis, l’ex tronista ha svelato di essersi rifatta il naso, un sogno che ormai inseguiva da diverso tempo. Infatti, Jessica ha spiegato di non essersi mai sentita troppo a suo agio con il suo vecchio naso, grande e con delle curvature.

Adesso, invece, la ragazza vive più serenamente ma ha anche spiegato di aver fatto nella sua vita solo questo tipo di intervento chirurgico e di non volerne affatto abusare. Inoltre, l’ex tronista ha parlato molto della sua esperienza a Uomini e Donne.

Nello specifico, la Antonini ha rivelato che farebbe volentieri di nuovo il programma ma con consapevolezze diverse: sicuramente con più maturità e maggiore razionalità. Infine, un utente le ha chiesto se le piacerebbe intraprendere una relazione con una donna. La risposta ha spiazzato tutti soprattutto per la sua tranquillità nel dare spiegazioni.

Jessica, infatti, ha detto che al momento non le è mai capitato di essere attratta da una donna ma non lo esclude affatto. Se mai dovesse capitarle una cosa del genere nella vita, lei non avrebbe problemi a farlo alla luce del sole. La Antonini ha concluso dicendo che il giudizio delle persone non è un suo problema. Qui troverete il prima e dopo l’operazione di Jessica.