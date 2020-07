Uomini e Donne, Karina Cascella e la dedica per la madre scomparsa

Karina Cascella non ha mai avuto un’infanzia facile. A dichiararlo è stata lei stessa pià volte durante alcune interviste. Lei e la sorella hanno perso la mamma quando erano ancora molto giovani e tutt’ora la celebre opinionista si porta dietro questo dolore immenso.

KARINA CASCELLA: LA DEDICA PER LA MADRE SCOMPARSA – Sarebbe stato il compleanno della madre e avrebbe compiuto 64 anni. E’ proprio per questo che il pensiero di Karina è andato a sua mamma e le ha fatto una commovente dedica sui social.

Karina ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nel quale appaiono lei, il suo compagno e la sua piccola Ginevra con un’altra bambina. Nella foto appaiono felici e sorridenti, ma sono le parole postate come didascalia che hanno toccato il cuore di tutti.

”Oggi mia madre avrebbe compiuto 64 anni. Il primo Luglio il giorno del suo compleanno. Non a caso è stato un giorno particolare per me. E mai come oggi ho pensato che lei sia davvero accanto a me. Ci sono delle fatalità delle volte, delle coincidenze dicono ma io sento invece la sua ‘presenza’ che mi scalda il cuore”

Ha poi continuato ribadendo il fatto che sarebbe stata una perfetta nonna per la sua piccola Ginevra e che l’avrebbe amata come solo una nonna sa fare. ”E ho scelto questa foto perchè lei sarebbe stata una nonna speciale per Ginni, avrebbe amato molto sia lei che Max e sarebbe stata fiera di ciò che sono oggi”.

Ha poi concluso il tenero messaggio dichiarandole quanto la ama: ”Auguri mamma, mi mancherai per sempre”, aggiungendo un emoji con una rosa alla fine. Insomma una dedica davvero commovente che solo una figlia che ha sofferto per la mancanza di sua madre può fare.