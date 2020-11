Uomini e Donne, la decisione di Luigi Mastroianni: rende ufficiale la sua storia con Anna

Dopo aver trascorso diversi mesi al centro dei rumors, l’ex protagonista di Uomini e Donne, ha deciso rendere ufficiale la sua nuova storia d’amore. Luigi Mastroianni ha fatto sapere tramite social che il suo cuore è nuovamente impegnato, spiegando anche il perché abbia atteso così tanto per rivelarlo.

LA SUA STORIA CON ANNA – Ad aver rubato il cuore di Mastroianni è Anna, già avvistata al suo fianco durante questa calda estate. Dopo la fine della breve relazione con Irene Capuano, la sua scelta a UeD, l’ex tronista è stato più volte al centro di vari gossip, quasi sempre smentiti. Per un periodo, infatti, si è vociferato che ci fosse una frequentazione tra lui e la sua ex collega Mara Fasone, smentita da quest’ultima.

Quest’estate, però, il ragazzo è stato più volte avvistato in compagnia di una bellissima ragazza bionda. Sebbene Mastroianni non abbia mai smentito nulla, a far capire l’importanza della frequentazione è stata la presenza dell’amato fratello Salvo con loro. L’ex tronista, infatti, non ha mai fatto mistero, neanche durante la sua avventura nel programma, del forte legame e affetto che lo lega al fratello.

“Ho preferito non esporla per proteggerla” – Dopo tanto discutere, Luigi ha finalmente deciso di rompere il silenzio. Recentemente, infatti, l’ex concorrente di Uomini e Donne ha deciso di uscire allo scoperto, rendendo ufficiale la sua storia con Anna. Il dj, approfittando della laurea della fidanzata, ha pubblicato uno scatto su Instagram. Ad accompagnare l’immagine è una lunga didascalia, dove il ragazzo ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione:

“Lei è Anna.

Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare su l’argomento.

Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa.

Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua (troppo riservata 😂), ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei… e ci tenevo a dirlo a tutti voi.

Sono felice e c’ho fatto caso.

A mille traguardi come questi…ma insieme.

Ti amo”.