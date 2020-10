Uomini e Donne, la storia tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta prosegue: il retroscena di Chi

La storia tra Giulia De Lellis e il rampollo Carlo Beretta sembrerebbe procedere a gonfie vele, non sui social però, dove tutto al momento tace. A quanto pare, i due avrebbero deciso di non mostrarsi troppo per non far infuriare ulteriormente Andrea Damante, ex fidanzato della De Lellis e amico di Beretta. Tuttavia, ci ha pensato il settimanale Chi a svelare qualche retroscena della nuova coppia.

GIULIA E CARLO: UNA NUOVA STORIA D’AMORE – Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Giulia De Lellis e Carlo Beretta si troverebbero in un noto resort in Franciacorta. Giulia, arrivata una sera prima con un gruppo di amici, ha atteso l’arrivo del rampollo. Fin qui, nulla di strano, se non fosse che al momento dei saluti, i due hanno proseguito insieme.

Nonostante la loro storia sia ormai ufficiale, anche a detta di Damante, non si capisce come i due possano ancora tenerla nascosta. Forse, proprio per non far infervorare ulteriormente il deejay veronese.

LE PAROLE DI ANDREA DAMANTE – Damante, infatti, durante l’intervista a Verissimo ha parlato proprio di questa situazione, confermando in un certo senso questa nuova storia d’amore tra Giulia De Lellis e il suo amico. Il ragazzo sembrava davvero dispiaciuto e amareggiato per questa storia, evidentemente non si aspettava tutto ciò.

Il deejay veronese considerava Carlo Beretta un suo grande amico, tanto da affittare insieme una casa a Forte dei Marmi per trascorrere un po’ delle vacanze estive. Evidentemente, ha concluso l’ex tronista, ha puntato sull’amicizia sbagliata. Inoltre, Damante ha lasciato intendere che qualcosa non torna in questa storia perché Giulia e Carlo si sono conosciuti proprio a Forte dei Marmi sotto il suo naso. “L’ex fidanzata assieme al tuo amico, è la storia più vecchia del mondo, ma fa male” ha concluso Andrea.