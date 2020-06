Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi accusato su Instagram a causa del suo nuovo tatuaggio

L'ex tronista è stato fortemente criticato sui social a causa del suo nuovo tatuaggio, tuttavia, non sono mancate le accuse verso Claudia Dionigi.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono finiti nuovamente nel mirino degli haters a causa di un nuovo tatuaggio comparso sulla schiena dell’ex tronista di Uomini e Donne. Non sono mancate accuse di ogni genere anche nei confronti della fidanzata Claudia.

STORIA D’AMORE NATA A UOMINI E DONNE – Lorenzo veniva dal rifiuto di Sara Affi Fella, la quale preferì Luigi Mastroianni. La redazione decise di metterlo sul trono soprattutto per la sua spontaneità. Tuttavia, all’inizio del suo percorso all’interno del dating show, i telespettatori non erano proprio convinti della sua buona fede e fu spesso accusato di essere solo in cerca di visibilità.

Nonostante le tante critiche, Lorenzo Riccardi trovò in Claudia Dionigi la perfetta compagna di vita e decise di sceglierla all’interno del castello messo a disposizione dalla redazione. Oggi i due sono molto felici e convivono a Latina. Inoltre, i fan del programma hanno totalmente cambiato idea su di lui.

LORENZO RICCARDI ACCUSATO SU INSTAGRAM – In queste ore però, sta accadendo qualcosa sul profilo Instagram del cobra. Lorenzo ha mostrato ai suoi follower il nuovo tatuaggio, molto grande che gli copre tutta la schiena. Ai fan non è affatto piaciuto e hanno inziato a criticare fortemente la scelta dell’ex tronista. Tuttavia, le critiche effettivamente non le hanno rivolte al tatuaggio, che può piacere oppure no a seconda dei gusti personali.

In molti hanno attaccato Lorenzo accusandolo, nuovamente, di essere alla ricerca della popolarità e di aver utilizzato questo tatuaggio, reputato esagerato, a questo scopo. Inoltre, non sono mancate le critiche nei confronti di Claudia Dionigi, la quale dovrebbe essere del tutto estranea a questa situazione. Al momento, Riccardi non ha risposto alle provocazioni sul web.