Mercato – Paganini: “Voci su Alaba alla Juventus”

Definito l’affare Arthur-Pjanic, la Juventus può concentrarsi su altri obiettivi di mercato. Nei piani del direttore sportivo Paratici c’è un terzino di livello che possa rinforzare le corsie di difesa, dove Sarri ha la coperta corta quest’anno.

I continui infortuni di De Sciglio e le prestazioni spesso deludenti di Danilo hanno costretto Alex Sandro e Cuadrado agli straordinari. Addirittura in più di un’occasione Sarri è stato costretto a schierare Matuidi sulla fascia. Da questo punto di vista la società paga la scelta di cedere Spinazzola alla Roma e Luca Pellegrini in prestito al Cagliari, giocatori che avrebbero fatto comodo in questo momento.

Ecco perché il ds della Juve è già al lavoro in vista del prossimo anno per rinforzare il reparto. Sarri ha chiesto Emerson Palmieri, ma stando a quanto riporta il noto esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini, sul proprio profilo Twitter, nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo nome:

“Comunque giusto come anticipazione….qui circola il nome di #Alaba per la #Juventus…. vedremo… Bonne nuit…”.

Alaba è in scadenza con il Bayern Monaco nel giugno 2021 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con il club tedesco. Per la Juve rappresenterebbe una grossa occasione di mercato a costi non particolarmente elevati.