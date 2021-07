Uomini e Donne, Luca ed Elisabetta polemica: “Avete preso in giro tutti”

La coppia formata da Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone sta vivendo un’intensa storia d’amore. I due si sono conosciuti in questa edizione di Uomini e Donne ma per loro non è stato facile trovarsi ed innamorarsi. Infatti, in queste ore la coppia sta ricevendo parecchie critiche, vediamo cosa è successo.

L’AMORE SBOCCIATO A UOMINI E DONNE – I due si sono conosciuti in studio ma se la donna è apparsa da subito molto presa, non si può dire la stessa cosa del cavaliere. Inizialmente, però, Luca aveva colpito tutti in studio ma anche i telespettatori per il suo modo di fare. L’unico a prendere le distanze fu effettivamente l’opinionista Gianni Sperti.

Sperti, infatti, non l’ha mai trovato sincero poiché aveva delle aspettative molto diverse sul suo percorso. Proprio per i dubbi e per l’insistenza di Elisabetta Simone, il cavaliere ha deciso di chiuderla e andare avanti. I due, di fatti, hanno frequentato altre persone nel programma.

Dopo la conclusione della stagione, i due hanno ripreso a frequentarsi. Sui social sono apparsi spesso insieme e hanno confermato di vivere una bella storia a Uomini e Donne magazine. Tuttavia, questa coppia sembrerebbe non convincere proprio tutti.

STORIA FINTA? – In questi giorni, la donna ha pubblicato una foto assieme al suo fidanzato con la seguente didascalia: “Mi guardi e io mi sciolgo”. Tanti i messaggi di congratulazioni e felicitazioni ma anche parecchie critiche. “Avete preso in giro tutta la redazione di Uomini e Donne e ora fate gli innamorati” ha scritto un utente. La dama ha chiesto di evitare di scrivere cose di questo tipo ma i commenti non si sono placati. “Credimi che la tristezza infinita l’hai dimostrata tu in quel contesto televisivo. Se poi era una farsa vi è riuscita male lo stesso” ha scritto un altro utente.